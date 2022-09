Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 : Julien Tanti aurait quitté l'émission pour une raison sérieuse

"Julien Tanti peut marcher mais à très petite dose. Il a été accompagné à l'aéroport en fauteuil roulant à cause de sa blessure. Donc si vous le voyez dans ses stories debout, vous le verrez se pencher sur Manon" est-il ensuite précisé.

Et effectivement, Julien Tanti est bien rentré chez lui à Dubaï, comme le candidat l'a montré dans ses stories. Il s'est filmé dans l'avion, à l'aéroport et chez lui avec sa femme Manon Marsault Tanti (qui a été comparée à Jessica Thivenin sur une photo), et leurs enfants Tiago et Angelina.