Christopher (Les Cinquante) célibataire et plaqué à cause de son retour dans la télé-réalité ?

Les téléspectateurs ont découvert Christopher dans Les Ch'tis à Ibiza en 2011. Il a ensuite enchainé les tournages jusqu'en 2015 et sa participation aux Ch'tis vs Les Marseillais la revanche, qui lui a laissé un très mauvais souvenir. "Lors de la dernière émission que j'ai faite avec les Marseillais, je sentais vraiment l'ambiance changer. La télé, ce n'était plus pareil. Ce n'était plus familial et tout... C'est pour ça que ça m'a vite dégoûté. Il y a plein de gens que je n'ai pas reconnu. Ils n'étaient pas sincères et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter ce monde là. Ça devenait trop vicieux", nous a-t-il expliqué.

Il nous a aussi raconté qu'il avait assez mal vécu sa célébrité soudaine : "Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens pensaient que j'avais gagné le gros lot. Ils me demandaient de l'argent, j'ai reçu des menaces... Ma mère a même dû déménager à cause de ça. Ils venaient carrément sonner à la porte. C'est pour ça que je me suis éloigné en Belgique. Je voulais que les choses se calment". C'est pour toutes ces raisons qu'il a pris la décision d'arrêter la télé-réalité.

Un retour à la télé qui passe mal...

Il a donc repris son métier dans le bâtiment et vivait une vie tranquille en Belgique avec sa chérie, Fauve, et son chien. Mais, en 2022, il a fait son grand retour dans Les Apprentis aventuriers 5 et a directement enchainé en intégrant l'énorme casting de la nouvelle émission de W9, Les Cinquante.

Un come-back qui n'a pas beaucoup plu à celle qui a partagé sa vie pendant 7 ans. "Ça se passe bien. Il y a des hauts et bas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'elle n'est pas tellement d'accord avec mon retour à la télé. Du coup, c'est un petit peu tendu. Mais ça va se calmer après un bon petit resto !", a-t-il déclaré à Purepeople.

"Je ne suis pas en couple"

Visiblement, le resto n'aura pas suffit puisque le Ch'ti a récemment assuré être célibataire dans une vidéo de Bastos. "Non, je ne suis pas en couple et je ne suis pas pudique en plus !", a-t-il déclaré. D'ailleurs, dans Les Cinquante, Christopher ne cache pas avoir eu un coup de coeur pour Mélanie Dedigama...

Réussira-t-il à conclure ? On en doute vu que la candidate se rapproche de plus en plus de Julien Bert...