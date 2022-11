"Ils sont tellement détestables" : plus personne ne supporte Kamila et Noré dans Les Cinquante

Ils ne sont désormais plus que 12 candidats en course dans Les Cinquante. Depuis le début du jeu, l'alliance menée par Maëva Ghennam, qui agace les fans, et Kamila et Noré dirige le jeu. Mais, dans l'épisode diffusé ce jeudi 3 novembre 2022, pour une fois, tout n'est pas allé dans le sens des anciens candidats de Secret Story 11.

En effet, alors que Mélanight et Jessy étaient en danger, c'est la chérie de Fanny Salvat qui a été sauvée grâce à Julien Bert. Un résultat qui a provoqué la colère de Kamila et Noré. Le couple, rongé par le seum, a même décidé de quitter l'alliance.

"On ne fait plus partie de l'alliance et puis c'est tout. Maintenant, je ne protégerai plus personne. Tout simplement. Là, c'était la fois de trop. J'ai bien conscience d'être parmi les 12 derniers grâce à l'alliance en partie, mais je ne suis pas redevable. Parce que je pense avoir autant apporté que ce qu'on m'a apporté ", a d'ailleurs déclaré la jeune maman.

Kamila et Noré s'attirent les foudres des internautes

Si depuis leur sortie de Secret Story 11 et leur participation aux Apprentis aventuriers 3, les deux amoureux pouvaient se vanter d'avoir une très belle image auprès des fans de télé-réalité, tout a basculé au moment où ils ont intégré l'énorme casting des Cinquante. Leur attitude dans le jeu est jugée détestable par de nombreux internautes et l'épisode d'hier n'a rien arrangé. Ils sont visés par de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.