Les Cinquante : la télé-réalité de trop pour Maëva Ghennam ? Des fans appellent au boycott de la candidate

"Je ne suis pas folle. Cette fille est mauvaise et mal éduquée", "La banalisation du comportement harceleur de Maeva Ghennam à l'antenne mon dieu, l'exemple que ça donne 👏🏼", "Je crois que je n'ai jamais autant détesté une candidate de télé-réalité de ma vie", "Je ne sais pas qui a donné autant d'importance à Maeva dans la télé, mais c'est vraiment plus possible. Cette fille est juste malsaine, mauvaise et agressive. Tout ce qu'on déteste dans la télé réalité", "Il faut virer cette fille des écrans, elle dégage une mauvaise image aux jeunes. Vulgarité, vice, sans valeurs ni scrupules... Je ne regarde plus les 50 a cause d'elle", "Le comportement de Maeva Ghennam, son harcèlement et son acharnement envers les candidats sont intolérables. J'en peux plus de voir ce genre de candidat à la télé sinon c'est cautionner le harcèlement", peut-on lire, entre autres sur le réseau social.

Malheureusement pour ceux qui n'en peuvent plus de Maëva Ghennam, ils la retrouveront dès la fin des Cinquante. En effet, elle fait partie du casting des Marseillais vs Le Reste du Monde 7, aussi appelé Le Cross, actuellement en tournage.