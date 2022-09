"Fraude", "triche", "c'est truqué"... : Maeva Ghennam favorisée par la prod dans Les Cinquante ? Elle aurait pu être éliminée

Et les twittos ont été nombreux à réagir à cette révélation : "J'ai refait le calcul... T'as raison les comptes sont faux ! Maeva (15 voix) devrait être sur la sellette avec Amélie, Milla et Greg à 15 voix eux aussi", "Tu as révélé une grande fraude / triche dans #Les50", "Bien sûr que c'est truqué car il faut redorer la Ghennam et le Greg car d'autres émissions vont arriver W9 cherche".

Une erreur ou tricherie aussi repérée par TV Mag qui a précisé : "Contactés lundi matin, W9 et Banijay ne nous ont pas encore fournis d'explications".

Maeva Ghennam devrait être sur la sellette comme Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten

Si vous avez envie de vous remater l'épisode 2 des Cinquante, on voit en effet que Maeva Ghennam est la seule candidate pour laquelle le lion (dont les internautes se demandent qui c'est) n'a pas précisé le nombre de voix. Au moment où Maeva Ghennam, Mélanie Orl, Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten étaient encore en ballotage, le lion a dit que la star des Marseillais était sauvée, sans dire grâce à combien de votes. Puis, il a enchaîné avec Mélanie Orl qui a eu 16 voix comme il l'a dit. Le maître du jeu a ensuite expliqué que Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten ont obtenu 15 voix.

Et Maeva Ghennam ayant eu 15 voix elle aussi après calcul, elle aurait donc dû être sur la sellette avec Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten.

>> Les Cinquante : date de diffusion, concept, candidats... tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle télé-réalité de W9 <<

Pour le moment, 10 candidats ont été éliminés dans l'épisode 2 : Julia Morgante, Iléana, Noah, Chani, Virginie, Andy, Geoffrey Bouin, Beverly, Cédric et Nadège Lacroix. Et après les votes du second tour, 1 candidat sera éliminé parmi Milla Jasmine, Greg Yega et Amélie Neten dans l'épisode 3.

Un épisode à mater ce mardi 6 septembre 2022 sur W9 (sauf pour celles et ceux qui l'ont déjà vu sur Salto).