Les Cinquante : qui se cache derrière le lion ? Plusieurs théories s'opposent sur Twitter

Le lion des Cinquante est-il un candidat de télé-réalité ?

Les Cinquante, c'est à partir de ce lundi 5 septembre 2022 à 18h50 sur W9 ! Et les deux premiers épisodes sont déjà dispos sur Salto. La nouvelle émission de télé-réalité inspirée de Squid Game a un casting avec les plus grosses stars de télé. Mais en plus des candidats (Maeva Ghennam, Greg Yega, Milla Jasmine, Christopher, Adixia, Simon Castaldi, Amélie Neten, Nadège Lacroix...), il y a un maître du jeu : le lion.

C'est ce lion masqué, avec une tête dorée, qui dicte les règles du jeu. Oui, ça rappelle un peu "les maîtres du temps" de Fort Boyard qui ont des têtes de lions dorées. Et ce fauve, qui est le big boss dans Les Cinquante, est aidé par d'autres personnes aux têtes de lapins, chiens et renards. Une vraie animalerie !

Mais qui se cache derrière le lion ? Et derrière les autres animaux ? Plusieurs internautes ont des théories. Selon la plupart d'entre eux, ce seraient d'autres grosses stars de télé-réalité qui seraient dissimulées dans ces costumes : Julien Tanti, Nikola Lozina et Paga. Le RDM et Les Marseillais auraient-ils infiltré la team du maître du jeu ? Tout est possible. Sauf que, quand on regarde bien les morphologies, on ne pense pas que ce soit le cas.