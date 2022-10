Les Marseillais vs Le Reste du Monde 7 : le casting et une grosse surprise dévoilés !

Alors que Les Cinquante, la "nouvelle" télé-réalité au casting de folie est toujours en diffusion sur W9, les candidats des Marseillais vs Le Reste du Monde 7 sont déjà en tournage à Marrakech. La nouvelle saison du cross devrait prochainement débarquer sur nos écrans et de nombreuses infos ont déjà fuité. Par exemple, depuis plusieurs semaines, une rumeur faisait courir le bruit qu'une troisième équipe surprise débarquerait dans le jeu.

W9 dévoile le casting de la ligne de départ

Et bien ce mercredi 5 octobre W9, la chaîne a confirmé l'info en dévoilant le casting complet de la ligne de départ de sa plus célèbre compétition. On découvre ainsi que l'équipe des Marseillais sera composée de Julien Tanti, Andy, Océane El Himer, Victoria Méhault, Maëva Ghennam et Greg Yega qui, selon les bruits qui courent, vont se remettre en couple.

Du côté du RDM, on peut voir Nikola Lozina, Nicolo, Clarysse, Alan et Kayla. Enfin, il y aura bien une troisième équipe ! Elle s'appelle Les Motivés et elle est composée de son chef Christopher, qui enchaîne les tournages depuis qu'il a fait son grand retour dans la télé-réalité, et de plusieurs candidats anonymes dont les noms n'ont pas encore été dévoilés.