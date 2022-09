"Si on a envie d'avoir un enfant..." : Fanny et Jessica (Les Cinquante) se confient sur leur envie de mariage

Malheureusement, Fanny Salvat a été éliminée de la nouvelle télé-réalité de W9, Les Cinquante, ce lundi 19 septembre 2022. Un déchirement pour sa chérie Jessica Errero. En effet, les deux candidates ont fait leur grand retour dans la télé-réalité après plusieurs années d'absence en participant à ce programme et ont ainsi dévoilé leur amour au grand jour. Pourtant, dans notre interview "Vrai ou Faux", elles révèlent qu'elles sont ensemble depuis 2 ans et 3 mois.

"Je ne lui ai pas laissée le choix"

"Ça s'est fait assez naturellement. On a parlé par téléphone pendant 10 jours, après on s'est vues et à partir de là, on ne s'est jamais quittées", raconte Jessica Errero. "Je ne t'ai pas lâchée. Le premier jour quand on s'est rencontrées, je lui ai dit : 'Bon maintenant tu es à moi, je ne te quitte plus'. Je ne lui ai pas laissée le choix", se souvient Fanny Salvat, amusée.

Malgré de nombreuses rumeurs qui affirmaient qu'elles étaient en couple et d'autres qui disaient qu'elle s'étaient séparées, Fanny et Jessy ont tenu à rester discrètes. "On a vu qu'en ne se montrant pas, notre relation était saine. Au début, on s'est demandées si se dévoiler ensemble allait nous faire du tort", explique Fanny. "Ce n'est pas parce qu'on est dans l'émission, qu'on va vouloir buzzer sur notre couple", tient à préciser l'ex de Valentin Léonard.

"Si on a envie d'avoir un enfant..."

Les deux amoureuses ont des projets et ne s'en cachent pas. À l'affirmation "Vous voulez vous marier", Fanny répond : "Vrai ! J'ai envie de me marier un jour. Si on a envie d'avoir un enfant... Quand on est deux femmes et qu'on veut un enfant, c'est hyper compliqué. On est obligé de passer par le mariage pour passer par la case adoption, donc il y a énormément de choses qui sont en train de changer". "Il n'y a pas que le mariage, il y a aussi le pacs", précise Jessy. "Mais, c'est pareil, c'est un engagement", assure Fanny.

"Vrai, on verra plus tard ouais", répond Jessy, tout sourire, une réponse qui fait plaisir à sa chérie : "Déjà, ça commence à évoluer !", se réjouit-elle.

Alors, Jessica Errero et Fanny Salvat vont-elles prochainement se dire "oui" ? Affaire à suivre...