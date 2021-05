Fanny Salvat et Jessica Errero séparées ? L'ex candidate des Marseillais réagit à la rumeur

Fanny Salvat toujours en couple avec Jessica Errero ? Elle dément être célib

Fanny Salvat et Jessica Errero sont-elles déjà séparées ? C'est la rumeur qui court sur les réseaux. Fanny Salvat, que vous aviez pu voir dans Les Marseillais South Africa sur W9, La Villa des Coeurs Brisés 3 et La Villa : La Bataille des couples sur TFX aurait-elle rompu avec sa supposée copine ? Elle et Jessica Errero, que vous aviez pu suivre dans Les Marseillais South America, Les Marseillais VS Le reste du monde 2 et Moundir et les apprentis aventuriers 2 sur W9 sont-elles célibataires ? Fanny a réagi aux rumeurs de rupture.

Lors d'une session de questions-réponses dans sa story Instagram, des internautes ont abordé sa supposée séparation avec Jessica, devenue actrice (notamment dans Demain nous appartient sur TF1). A la question de savoir si Fanny était désormais "célibataire", Fanny a répondu : "Il ne faut pas tout croire ce que vous lisez sur les réseaux. J'ai plein d'articles sur moi, même auparavant, qui sont sortis avec des tonnes de conneries à l'intérieur donc voilà. Si ça peut répondre à votre question, c'est faux". Donc non, elle semble démentir être célib... et donc confirmer être toujours en couple avec Jessica ?

Voilà pourquoi les ex candidates des Marseillais seraient en couple en secret et n'auraient toujours pas officialisé

L'ex candidate des Marseillais South Africa et l'ex candidate des Marseillais South America seraient en effet en couple en secret. Cela fait plusieurs semaines que Fanny Salvat et Jessica Errero ont été photographiées ensemble, proches et complices. Et depuis sa rupture avec Nani, Fanny avait confirmé être de nouveau en couple, au moment où les rumeurs la disaient déjà en relation avec l'ex de Valentin Leonard.

Une romance qu'elles ne pourraient pas officialiser à cause de quelqu'un de l'entourage proche de Jessica alias Jessy...