Fanny Salvat de nouveau en couple après sa rupture avec Nani : elle confirme ❤️

Fanny Salvat en couple avec Jessica Errero ?

Fanny Salvat et Nani sont officiellement séparées depuis le mois de février : "On n'avait plus d'alchimie, on ne parlait plus beaucoup. Je passais plus de temps avec ma famille et elle avec ses amis. On ne passait plus de moment à deux", a confié la Marseillaise à Sam Zirah. Depuis, Nani semble avoir retrouvé l'amour, mais qu'en est-il de son ex-petite amie ? Eh bien, d'après certaines rumeurs, Fanny Salvat serait aujourd'hui en couple avec... Jessica Errero (Les Marseillais South America, Les Marseillais VS Le reste du monde 2).

"J'ai trouvé LA bonne personne"

Les filles ont été aperçues plusieurs fois ensemble, mais n'ont jamais confirmé être ensemble. En revanche, Fanny Salvat a avoué ne plus être célibataire en story sur Instagram : "Coeur complètement pris", a-t-elle notamment écrit ou encore "J'ai trouvé LA bonne personne. Celle qui le matin me donne le sourire et le soir qui ne me donne pas envie de m'endormir. Celle qu'on veut toutes." L'ex-candidate de La bataille des couples 2 et La Villa des Coeurs Brisés 3 n'a pas dévoilé l'identité de son nouveau ou sa nouvelle petit(e) ami(e).