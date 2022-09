"Quand on goûte au caviar..." : Jessica Errero et Fanny Salvat officialisent enfin leur couple dans Les Cinquante

Ce lundi 5 septembre 2022, on a enfin pu découvrir les deux premiers épisodes de la nouvelle télé-réalité de W9 : Les Cinquante. Dans cette nouvelle émission au concept qui rappelle un peu la série Squid Game, 50 stars de télé-réalités s'affrontent dans le but de gagner le plus d'argent possible pour l'un de leurs followers. Si les fesses de Milla Jasmine ont choqué les internautes, une autre séquence a particulièrement marqué les téléspectateurs.

Jessica Errero fait son coming-out

Alors qu'elle n'était plus apparue dans un programme de télé-réalité depuis plusieurs années, Jessica Errero a fait son grand retour. La Marseillaise s'est faite connaître dans Les Marseillais South Africa, aventure dans laquelle elle s'est mise en couple avec Kévin Guedj. Elle a ensuite eu des relations avec Valentin Léonard et Anthony Matéo. Mais, depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs circulent sur le fait qu'elle soit en couple avec Fanny Salvat. Les deux candidates de télé-réalité n'avaient, en revanche, jamais officialisé leur relation.

Pour le plus grand bonheur de leurs fans, Jessica a enfin confirmé leur amour dans le premier épisode des Cinquante. "Je fais mon grand retour après beaucoup d'années où je n'étais pas venue sur une nouvelle aventure. Je suis compétitrice, j'adore les stratégies. Donc je vais tout faire pour arriver jusqu'au bout. En plus de ça, c'est la première fois qu'on va faire une aventure Fanny et moi, en couple. Je pense qu'on va sortir totalement de notre zone de confort", a-t-elle déclaré.

Fanny officialise aussi

De son côté, Fanny a également officialisé à sa façon en story Instagram. Lors d'un questions/réponses, un fan lui a demandé depuis combien de temps elle était en couple. Elle a alors dévoilé un tatouage représentant le 11 juin 2020. "Flemme les mecs. Quand on goûte au caviar, on ne retourne pas aux oeufs de lump. [...) J'assume qui je suis désormais, j'ai appris à comprendre que mon bonheur était le mien, ceux qui veulent y participer sont les bienvenus, les autres : DEHORS !", a-t-elle ensuite déclaré.

Jessica et Fanny sont donc désormais prêtes à vivre leur amour au grand jour dans Les Cinquante. Mais, dans la bande-annonce que nous vous avons décryptée, on voit que leurs nerfs vont être mis à rude épreuve !