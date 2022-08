Les Cinquante : couples improbables, clashs qui s'annoncent mythiques...On décrypte la bande-annonce

Comme dirait le Lion : "Le jeu commence maintenant !" Enfin pas tout à fait... Les Cinquante, la toute nouvelle télé-réalité de W9 aux règles du jeu qui rappellent Squid Game débarque sur W9 ce lundi 5 septembre 2022. Pour nous faire patienter, la chaîne a dévoilé le pré-générique de cette émission qui réunira 50 stars de la télé-réalité. Si évidemment, tous les candidats n'apparaissent pas sur les images, on a déjà pu repérer des moments croustillants.

L'amour au coeur du jeu

Le Lion, le maître du jeu, nous révèle que les candidats vont devoir tout donner lors d'épreuves palpitantes. Cette fois, ils ne joueront pas pour eux-mêmes, mais pour un téléspectateur ! En effet, les fans peuvent déjà s'inscrire sur l'application Les Cinquante et rejoindre le club de leur joueur préféré. Le gagnant de programme fera gagner jusqu'à 50 000 euros à un des membres de son club.

Si bien-sûr, le jeu et les stratégies seront au coeur de l'aventure, il y aura aussi de la place pour les histoires d'amour. On a notamment appris que Julien Bert aurait eu une relation avec Mélanie Dedigama sur le tournage. Mais d'autres couples se seraient formés ! Sur les images, on voit Vivian et Neverly s'embrasser, tout comme Adrien et Marine El Himer, Marwa et Greg Yega et Nicolo et Victoria Méhault. Jessica Errero et Fanny Salvat vont également enfin révéler leur amour au grand jour.