"Mes grosses fesses, elles ont su le mettre dedans" : Maëva Ghennam et Mélanie Orl se chauffent encore à cause de Greg Yega

Après avoir fait le buzz en mettant en avant une pratique dangereuse et interdite, Maëva Ghennam a encore beaucoup fait parler d'elle ce week-end. Lors du mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, elle s'est montrée très proche de Greg Yega, ce qui n'a pas plu du tout à son ex, Mélanie Orl. "Mdr ! Et dire qu'hier, il m'a fait des déclarations jusqu'à 6 heures du mat, tellement que j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion", a-t-elle réagi.

"Toute sa vie, il t'a prise pour une bouff*nne !"

Mais quand on l'attaque, Maëva Ghennam reste rarement sans réponse et elle l'a défoncée en story. "Pour la grosse bouffonne de Mélanie Orl, ma chérie, j'en ai rien à foutre ! Il peut même t'appeler jusqu'à 8 heures du matin... Il n'y a plus rien entre nous. En plus, c'est toi qui te fais passer pour une bouffonne parce que tu acceptes qu'il revienne vers toi, alors que toute sa vie, il t'a prise pour une bouffonne ! Ça ne t'a pas suffi la honte que tu t'es prise devant la France entière au Mexique ?", clashe-t-elle en story.

Mais Mélanie Orl, qui a elle aussi un très fort caractère, a également pris la parole pour se défendre : "Moi, bouffonne ? Il t'a trompée et la France entière est au courant, pourtant aujourd'hui tout va bien entre vous, non ? L'erreur est humaine et pardonnable, n'est-ce pas ? Donc, oui, ça ne me dérange pas de rester en bons termes avec lui et ça ne me dérange pas que tu frottes ta grosse pastèque sur lui non plus. Je ne veux plus rien avec lui ! Par contre, que les choses se passent différemment en privé et en public, ça me dérange. J'ai juste voulu avertir le peuple de la réalité des choses, tout simplement chérie. Calm down !"

"Mes grosses fesses, elles ont su le mettre dedans !"

Cela n'a pas calmé celle qui s'est récemment embrouillée en boite de nuit : "Mélanie, même toi tu me disais que tu le vivais mal quand il était avec toi et qu'il m'aimait moi. Tu sais très bien que tu as toujours été la 5ème roue du carrosse ! Donc, stp, ne cherche pas à tenir un mec, arrête d'envoyer des piques ! Ou si tu veux que je te donne des conseils pour tenir un homme, je suis très douée hihi. En attendant, mes grosses fesses, elles ont su le mettre dedans ! Ce ne sont pas tes vieilles fesses ! Tu n'as pas réussi à faire en sorte qu'il m'oublie tellement tu ne sais pas t'en servir. Tu n'as aucune dignité", a-t-elle écrit en story.

"Arrêtez d'en faire tout un plat"

"Et ça se dit féministe ? MY GOD. Arrêtez d'en faire tout un plat, ça va aller. On arrête d'écrire des pavés à mon sujet juste pour un partage de réel et une vérité dévoilée. Don't panic. Et n'oubliez pas : ne soyez jamais atteints par des personnes qui essaient de vous dénigrer pour se valoriser, se rassurer et inverser la tendance. Ces personnes sont moins bonnes que vous. Bonne nuit.", déclare de son côté Mélanie, visiblement saoulée par cette histoire.

Les deux candidats seront prochainement au casting des Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9... ça promet !