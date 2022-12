"C'est trop grave ce qu'ils ont fait" : Maeva Ghennam boycotte et affiche une marque de luxe

La candidate du Cross fait en fait référence à une récente polémique autour de la célèbre marque. La célèbre maison de haute couture a fait scandale après la diffusion de publicités mettant en scène ses produits avec des enfants... et des accessoires sexuellement connotés. Sur une image, on pouvait voir un enfant tenant un ours en peluche, portant un accessoire sado-maso. Accusés par certains de promouvoir la pédophilie avec cette campagne, la marque a dû s'excuser pour ce choix de très mauvais goût.

La polémique a débuté il y a un peu plus d'un mois et a fait beaucoup parler. Même Kim Kardashian, grande habituée de la marque, a réagi. Celle qui est maman de quatre enfants a expliqué être "bouleversée par les images perturbantes. La sécurité des enfants doit être une priorité absolue et n'importe quel tentative de normaliser l'abus des enfants de n'importe quel genre n'a aucune place dans notre société". La star a confié être en train de réfléchir à prendre ses distances avec la marque.