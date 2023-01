"Désabonnez-vous d'elle" : Maeva Ghennam est accusée de harcèlement sur Marwa dans Le Cross et se fait détruire par les internautes

"Franchement ça fait mal au coeur quand on regarde Le Cross. Tu harcèles trop Marwa. à un moment stop, je ne sais pas comment la diffusion te laisse faire", "Maeva a toujours été jalouse des filles plus belles qu'elle (regardez avec Milla, Marine, Marwa, etc.)", "T'en as pas marre de t'acharner sur au moins une meuf à chaque émission et de mettre la villa entière contre elle ? C'est comme ça que ta mère t'a éduquée en harcelant ?", "Gros complexe d'infériorité envers Marwa. En même temps, quand tu te dis qu'elle est belle au naturelle et que toi tu as du faire plein de chirurgies pour ressembler au moins à un truc potable...Faire de l'harcèlement à la télé, c'est bien de montrer l'exemple aux jeunes 👏🏼", "Désabonnez-vous d'elle, arrêtez d'acheter ses produits, qu'elle se trouve comme caissière à Auchan ça lui fera la plus belle leçon de vie", "Ton harcèlement est hyper horrible envers Marwa soigne toi, jalouse", peut-on lire, entre autres, dans les commentaires.

Pour le moment Maeva n'a pas répondu aux attaques des internautes.