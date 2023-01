"Je vais ouvrir ma bouche, elle va pleurer" : affichée par Jazz, Maeva Ghennam la clashe pour une histoire de visa

Décidément, Maeva Ghennam est la reine des clash. Il y a quelques semaines, la star des Marseillais a eu une grosse embrouille avec Marwa dans Le Cross. "Qu'est-ce que tu viens ramener ton grain de sel toi ?! Mais ferme ta gue*le ! Allez bouge de là, sorcière va !", lui a notamment lancé la candidate du Reste du Monde. Récemment, Maeva était encore à deux doigts de se faire des ennemies. Elle est apparue paniquée en story Instagram car elle a critiqué ses copines en message privé sur Instagram avec son meilleur ami Akram et elle a eu peur que ça fuite. Heureusement, pour lui remonter le moral, l'ex de Greg Yega a a appris une bonne nouvelle : elle a obtenu un golden visa.

"Je suis la première influenceuse à l'avoir"

"Mes amours ! Je suis la plus heureuse du monde, je viens d'avoir mon golden visa, ça veut dire que j'ai un visa pour 10 ans", a-t-elle d'abord expliqué en story, avant d'ajouter : "C'est incroyable, je suis la première influenceuse à l'avoir... Enfin française. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le monde qui ont le golden visa !"

Peu après cette annonce, le compte Instagram @fake_influenceurs a indiqué : "Maeva vient d'obtenir son Golden visa. Un visa qui te permet d'habiter 10 ans sur Dubaï. Pour l'obtenir, il faut avoir investi plus de 2 millions d'euros dans le pays (immobilier). Elle a affirmé être la première influenceuse française à l'avoir obtenu. Sauf que Jazz l'a obtenu il y a quelques jours. Elle en avait parlé en story. Est-ce un pique ? Ou Maeva n'est pas au courant ?"

"J'en ai rien à foutre de ta vie !"

Dans la foulée, c'est Jazz Correia qui a réagi dans une vidéo de plusieurs minutes en story. Sur les images, on voit celle qui a récemment affirmé qu'elle serait plus riche si elle vivait en France expliquer comment elle a obtenu le fameux golden visa et que, contrairement à ce que dit Maeva, il n'est pas si difficile à avoir.

Visiblement, les propos de Jazz n'ont pas plu à Maeva Ghennam, qui l'a clashée et menacée en story. "Il y a des gens que je ne calcule pas, après je vais ouvrir ma bouche et elle va pleurer et ouvrir le Coran pouhahaha", a-t-elle notamment balancé. "Tu veux pas m'oublier ? J'en ai rien à f*utre de ta vie ! Si tu as le golden visa, je suis contente pour toi ma soeur, bref (...) l'autre elle est là, en avocate, elle fait de stories de 10mn, quelle gênance", a conclu celle qui a annoncé qu'elle était tombée enceinte.

On ne veut surtout pas être là le jour où elles vont se croiser à Dubaï, ça risque de faire des étincelles !