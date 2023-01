"Mes lèvres sont trop grosses, c'est des ventouses" : à force d'abuser de la chirurgie, Maeva Ghennam n'arrive même plus à boire

Maeva Ghennam n'a honte de rien. Après avoir fait parler d'elle pour ses différents clashs dans Le Cross, elle revient sur les réseaux sociaux pour partager toute sa vie avec ses fans. Celle qui a du mal à supporter les critiques depuis Les Cinquante partage pourtant un peu trop sa vie à ses abonnés.

Des petits problèmes de santé

En story Snapchat repérée par StarMag, la candidate de télé-réalité n'a pas hésité à raconter sa vie et à partager ses petits problèmes de santé. La jeune femme a fait quelques analyses d'urine, elles sont assez concentrées et contiennent même du sang. Après s'être assurée qu'elle n'était pas enceinte, son médecin lui a donc conseillée de boire de l'eau pour soulager ses reins.

C'est donc pour cette raison qu'elle se "force à boire de l'eau". Oui mais voilà, la candidate qui a osé trahir Julien Tanti n'aime pas forcément cela. "Je me force à boire au moins quatre bouteilles par jour parce que j'aime pas l'eau. Là, on dirait que je prends un médicament. J'aime pas l'eau parce que ça n'a pas de goût", a-t-elle expliqué à ses fans, dont même les plus hardcore ne connaissaient certainement pas cette info capitale sur leur star.

Une technique surprenante

Maeva a ensuite montré comment elle devait boire à cause de ses lèvres. "Je bois bizarrement parce qu'en fait mes lèvres, elles sont trop grosses, c'est des ventouses. Si je bois comme ça, ça coule. Je suis obligée de gober la bouteille", a-t-elle dit avant de faire la démonstration.