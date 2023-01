"Je me suis senti trahi. J'étais dégoûté" : Julien Tanti balance sur la trahison de Maéva et Océane dans Le Cross

Surprise. Habituel chef de famille des Marseillais dans l'émission Le Cross (W9), Julien Tanti a perdu son titre cette saison. Comme on a récemment pu le découvrir dans les épisodes diffusés sur la TNT, le candidat - peut-être moins motivé que les années précédentes, a en effet vu Noré lui voler la vedette au point que son équipe a progressivement imaginé un plan pour l'éliminer du jeu et couronner le mari de Kamila à sa place.

Julien Tanti balance sur la trahison d'Océane et Maéva

Un retournement de situation que l'on n'avait pas vu venir et qui, sans grande surprise, n'a pas été très bien vécu par le principal concerné. Après de nombreux jours de silence malgré les sollicitations de ses fans, Julien Tanti a finalement profité de ses réseaux sociaux ce week-end pour s'exprimer sur ce choc. Et le compagnon de Manon Marsault ne l'a pas caché, il n'a toujours pas digéré ce qu'il considère aujourd'hui comme une trahison.

Dans un premier temps, il a tenu à l'assurer, il n'a aucune rancoeur vis-à-vis de la perte de son statut de chef. "Le plus dur, ça n'a pas été le fait que Noré arrive et qu'il veuille la place de chef, a-t-il révélé malgré le comportement limite de ce dernier à son encontre. Si tu veux changer de chef, que tu en as marre, c'est un choix, tu peux venir me voir et le dire. Ca fait cinq-six ans qu'on fait des aventures ensembles, à chaque fois on se dit des choses ensemble". Or, c'est justement ce double-jeu et ce manque de sincérité qui l'a blessé.

"Je n'avais qu'une envie, même sur le coup, c'était de partir"

"Le plus dur c'était vraiment quand, la veille des élections, il y avait Maéva, Océane... je les voyais être bizarres dans le jardin, elles faisaient des réunions en cachette, des trucs bizarres. Pas le genre de trucs que des amies font, a-t-il déploré. A chaque fois, on s'est toujours dit des choses ensemble et ça m'a fait un peu de mal de les voir faire des réunions comme ça, en traître, parler, s'enfermer dans les chambres." Julien Tanti l'a ensuite expliqué, l'hypocrisie des candidates - très peu subtile pour quelqu'un comme lui, rodé à la télé-réalité, "ça fait 11 ans que je fais de la télé, donc je connais, je voyais les caméras dans une chambre, cachées", a été compliqué à assimiler.

"Faire ça en traître, ça m'a vraiment fait du mal. Je me suis senti trahi, a-t-il soufflé. Dans la soirée, Maeva et Océane étaient venues me voir pour me dire 'T'inquiète pas Julien, on ne te trahira jamais, on ne fera jamais ça'. Et le lendemain, je ne suis pas chef, je ne comprends pas." Aussi, et comme on pouvait le constater à l'écran, Julien Tanti n'avait clairement plus la tête à l'émission après une telle humiliation. "Je me suis senti trahi et le lendemain, je n'avais qu'une envie, même sur le coup, c'était de partir a-t-il déclaré. Toute la maison ne voulait pas que je parte, donc ça m'a fait chaud au coeur, j'étais content, mais au fond de moi, je n'étais plus là dedans, j'étais vraiment déçu, dégoûté."

Bref, si le pote de Greg s'avoue désormais plus fort que jamais grâce à cette expérience, celle-ci ne restera tout de même l'un de ses "plus mauvais souvenirs de cette année 2022".