"T'as toléré qu'un guignol te parle comme ça ?" : Noré défonce Julien Tanti dans Le Cross, les internautes outrés

Dans Le Cross (alias Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés ou encore Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7), il y a des tensions ! Les arrivées de Noré et Kamila ne font pas forcément plaisir aux téléspectateurs. Le couple marié était adoré dans Secret Story 11 et Moundir et les apprentis aventuriers 3. Mais depuis leur retour à la télé dans Les Cinquante et maintenant dans Le Cross, leur attitude ne passe pas auprès des internautes. Ils ont reçu des vagues de critiques sur les réseaux pour leurs comportements et regrettent même d'être revenus.

Le Cross : Noré s'en prend à Julien Tanti après lui avoir pris sa place de chef

Maeva Ghennam et Océane El Himer ont trahi Julien Tanti en votant pour que Noré devienne chef de famille des Marseillais, seul Greg Yega lui est resté fidèle. Et alors qu'il a pris la place de chef, Noré a quand même défoncé Julien dans l'épisode diffusé ce mercredi 14 décembre sur W9. Il n'apprécie pas que Julien Tanti dise que Maeva Ghennam est une traître.

Greg Yega a pris la défense de son fraté : "Il me fait pas peur hein à un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a ? Je défends mon fraté. (...) J'ai l'impression que Noré veut mettre tout le monde à ses pieds. (...) Redescends un peu quand tu parles". Julien Tanti a ajouté : "Je vois un nouveau visage de lui aujourd'hui, quand on va pas dans son sens il se braque, il s'énerve, il s'emporte. Noré si tu vas pas dans ton sens il est capable de t'insulter et de dire n'importe quoi".

Mais Noré a continué de tacler Julien. "Hier je t'ai retenu mais si tu fais des vagues ou quoi, tu seras pas intouchable" a lancé le mari de Kamila. Même Maeva Ghennam lui a dit : "Là tu es méchant".

"Violent et harcelant", "intimidation", "comportement inadmissible"... Les twittos clashent Noré

Les réactions des internautes ont été nombreuses sur Twitter. Ils ont défendu en masse Julien Tanti et ont clashé Noré : "L'épisode de ce soir là c'est du n'importe quoi !! #Nore se prend pour qui. Et @JulienMiami t'as toléré qu'un guignol te parle comme ça !! C'est quoi ça sérieux ?!!!", "Je ne comprends pas @W9 que vous cautionniez et laissiez à l'écran un #Nore violent et harcelant. Comportement inadmissible qui n'a pas sa place en TVR ! Depuis quand des attitudes de mafieux sont acceptables ? Réagissez @W9, la sphère Twitter n'accepte plus ça !", "Là vraiment l'attitude de #Nore est INACCEPTABLE ! C'est trop ! Cette violence verbale, cette intimidation ! Il fait la leçon à Julien concernant la trahison de Maeva... Mais je n'ose même pas imaginer le traitement qu'aurait subi Maeva si elle avait voté Julien !".