"Il s'est passé quelque chose de grave sur le tournage" : Un candidat balance sur Le Cross

"Je me suis senti un peu en incapacité par rapport à mon début d'aventure. Je me suis senti beaucoup plus faible, je n'allais pas servir à grand-chose", ajoute celui qui a créé de gros problèmes dans Les Marseillais au Mexique, avant de conclure : "Je ne voulais pas me retrouver face à ma famille, pas comme ça, et j'ai eu raison de le faire. Parce qu'au final, me mettre tout le monde à dos, ce n'était pas possible. À ce jour, je m'entends bien avec tout le monde, sauf le rival Greg"

Tout est bien qui finit bien.