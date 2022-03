Les Marseillais au Mexique, exclu : Andy débarque et ça va créer de (gros) problèmes

Andy arrive dans Les Marseillais au Mexique, le début des problèmes

Dans ce nouvel épisode des Marseillais au Mexique qui sera diffusé ce mardi 29 mars 2022 sur W9, l'arrivée d'Andy va tout chambouler ! Depuis la semaine dernière, c'était tout love dans l'aventure. Greg Yega et Cynthia sont enfin officiellement en couple, Cédric et Océane El Himer se sont réconciliés et sont sur la même longueur d'onde dans leur relation, et Dylan est en reconquête de Maeva Ghennam !

Mais dans l'extrait vidéo à découvrir en exclu sur PRBK, Andy débarque. Et son arrivée va marquer le retour des problèmes, pour le plus grand bonheur de Julien Tanti. Le roi des problèmes qui était nu dans un épisode était le seul à savoir qu'un nouveau candidat aller intégrer Les Marseillais au Mexique. Et en allant ouvrir la porte et en découvrant Andy, il n'est pas déçu de cette arrivée. Plusieurs candidats le connaissent déjà de Marseille, et il est connu pour être un séducteur. Qui dit séducteur, dit problèmes dans les couples !

Il va tenter avec Océane El Himer et Maeva Ghennam

Et Julien Tanti qui a récemment piégé les candidats des Marseillais au Mexique dans la cabane des confessions a de quoi être fier de son poulain ! Si vous avez Salto, vous savez déjà qu'Andy va tenter une approche avec Océane El Himer (et se prendre un mur). Le candidat la trouve "belle" physiquement. Mais le fraté étant un player et trouvant aussi que Maeva Ghennam est canon, il va aussi essayer de draguer Maeva.

Des tentatives de séduction qui vont entraîner des clashs. D'abord une dispute avec Cédric. "Nounours" va câbler quand Andy va essayer de s'inviter à dormir dans la chambre d'Océane et Maeva. Mais Dylan, pourtant calme, va lui aussi s'embrouiller avec le nouveau. Mais bon, de toute façon les fans des Marseillais le savent déjà, Andy devrait finir en couple avec Maeva Ghennam.