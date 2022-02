TEST Les Marseillais au Mexique : Quel Marseillais se cache en toi ?

TEST Les Marseillais au Mexique : Quel(le) Marseillais(e) es-tu ? Tu es comme Julien Tanti, le roi des problèmes ! Dès que tu peux lâcher une bombe et faire des clashs, tu es content(e). Tu es comme Maeva Ghennam ! Tu as un fort caractère, tu kiffes les dramas et les clashs, tu es fidèle en amitié et tu ne peux pas t'empêcher de parler de ton ex (pas vrai Bebew ?). Tu es comme Paga ! Un(e) vrai(e) pile électrique, toujours prêt(e) à rigoler et à faire marrer tes potes. Tu es comme Océane El Himer ! Tu cherches l'amour avec un grand A mais tu tombes que sur des mecs /meufs BG mais pas drôles, ou alors tu te rabats sur des mecs /meufs en couple ou toujours in love de leur ex. Tu es comme Benji ! A l'image de Benjamin Samat, tu essayes d'apaiser les tensions et de réunir tes fratés après des embrouilles. Dans ton groupe de fratés, tu es... Comment dragues-tu un mec / une fille ? Si une embrouille éclate, comment réagis-tu ? Tu apprends une bombe, quel est ton premier réflexe ? Quelle est ta sortie préférée ? En soirée, tu es du genre à faire quoi ? En vacances, tu kiffes...