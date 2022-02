Les Marseillais au Mexique : une émission spéciale et en direct avant le lancement

Mais avant de découvrir l'émission spéciale et la saison anniversaire, pour rappel, le casting des Marseillais au Mexique avait été dévoilé. Il n'y aura pas Carla et Kevin, qui sont partis créer leur propre émission La Mif, ni Jessica Thivenin et Thibault Garcia.

En revanche, vous pourrez retrouver Julien Tanti, Paga, Maeva Ghennam, Benjamin Samat, Océane El Himer, Greg Yega, Manon Marsault Tanti, Maddy Burciaga Samat, Giuseppa, Haneia ou encore Mélanie Orl. Et il y aura aussi des nouveaux candidats : Charlotte, Kevin, Cynthia, Dylan (vu dans Les Princes de l'amour 9) et Cédric (aussi vu dans Les Princes de l'amour 9).

Julien Tanti promet : "On va répondre à toutes vos questions !"

Dans le communiqué de presse sur Les Marseillais au Mexique - Top départ, la chaîne prévient : "Ensemble et dans la bonne humeur, ils vont vous dévoiler leurs impressions sur les nouveaux, partager leurs souvenirs, découvrir des images inédites de cette saison anniversaire". Entre un gros clash entre Maeva et Benji, le couple Maeva Ghennam et Greg Yega qui s'est reformé sur le tournage pour la 20 000ème fois, le mariage de Julien et Manon en danger, ou encore la demande en mariage de Benjamin à Maddy, il y aura de quoi raconter des anecdotes !

Et les candidats vont aussi "revenir sur cet incroyable piège qui leur a été tendu à leur arrivée au Mexique pour fêter leur 10 ans à l'antenne et qu'ils ne sont pas près d'oublier".