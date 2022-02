Julien Tanti (Les Marseillais au Mexique) complétement nu dans un épisode, les internautes choqués

Julien Tanti entièrement nu

Tout nu et tout bronzé... Julien Tanti s'est montré dans son plus simple appareil dans un épisode des Marseillais au Mexique posté ce samedi 26 février 2022 sur Salto. On le sait, la plateforme diffuse les aventures des marseillais quelques jours en avance... Or, dans l'épisode que l'on pourra découvrir ce lundi 28 février sur W9, les internautes ont déjà repéré un moment surprenant.

En effet, alors que les caméras suivent une discussion entre Greg Yega et Benjamin Samat, le mari de Maddy Burciaga entre dans la salle de bain. Jusque là, rien de bien méchant ? Oui, sauf que, au même moment, on peut apercevoir Julien Tanti en train de sortir de la douche. Et sur ces images qui ont échappé à la production lors du tournage, on voit TOUT de l'intimité de celui qui pourrait arrêter la télé-réalité, puisque rien n'est flouté.