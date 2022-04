Andy (Les Marseillais au Mexique) : "Avec Maeva, on est très tactiles, on a ce feeling" (Interview)

Les Marseillais au Mexique : Andy toujours addict à Maeva ? "Quand on se retrouve tous les deux, il y a une certaine alchimie"

Depuis l'arrivée d'Andy dans l'aventure des Les Marseillais au Mexique sur W9, c'est le problèmes ! Maeva Ghennam s'est mise en couple avec Andy, avant de le quitter et d'embrasser Greg Yega dans la nuit. Et alors que Maeva et Greg ont assumé leur baiser caché loin des caméras, en off, et se sont déclarés leur amour, ils ont cependant des hésitations à se remettre en couple. Dans l'épisode 47 diffusé ce lundi 25 avril 2022, on a pu voir que Maeva s'est rapprochée d'Andy, depuis qu'ils sont partis avec Océane, Cédric, Paga et Giuseppa à Guadalajara. Andy Andreassian s'est confié en exclu à PRBK sur son rapprochement avec Maeva Ghennam.

"J'ai embrassé Maeva parce que j'en avais envie" nous a-t-il expliqué à propos de leurs baisers pendant leur shooting. "Oui, j'avais clairement l'espoir de la reconquérir à ce moment-là, j'étais quand même beaucoup attaché à elle" nous a-t-il confirmé à propos de leur séjour à Guadalajara, pendant le tournage des Marseillais au Mexique.

Et Andy pense que Maeva Ghennam et lui auraient pu s'embrasser en soirée et éventuellement se remettre en couple s'ils étaient restés un peu plus longtemps loin de la villa des Marseillais : "Je pense qu'elle aurait pu craquer si on était resté plus longtemps à Guadalajara, car clairement je la voyais tout le temps sourire".

>> Maeva et Greg en couple sur le tournage des Marseillais au Mexique ? Leur romance se confirme <<

"Avec Maeva, on est très tactiles, on a ce feeling qu'on a du mal à trouver aujourd'hui dans ma vie" a-t-il précisé, visiblement toujours très lié à l'influenceuse, "C'est vrai que quand on se retrouve tous les deux, il y a une certaine alchimie. En même temps, nous sommes des ex...". Du coup, un retour de flamme serait peut-être possible entre Andy et Maeva ? Peuvent-ils se remettre ensemble maintenant qu'elle serait séparée de Greg ?

"Greg c'est une personne qui n'a pas de loyauté et pas de principes"

En parlant de leurs baisers pendant le shooting, Andy a aussi précisé : "Et si en plus de ça si je pouvais rendre la monnaie de sa pièce à Greg pour le piquer comme lui l'a fait...". Selon lui, Maeva "était tellement plus heureuse en étant loin de Greg, j'ai découvert une nouvelle Maeva pétillante".

Andy ne porte pas du tout Greg Yega, récemment accusé de se droguer, dans son coeur. "Pour moi, Greg, à ce moment, il n'a plus de crédibilité, à force de jouer avec toutes les filles" a-t-il déclaré en faisant référence à Maeva Ghennam, Mélanie Orl et Cynthia, "Pour moi, Greg, c'est une personne qui n'a pas de loyauté et pas de principes".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.