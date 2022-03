Greg Yega (Les Marseillais au Mexique) drogué sur le tournage ? Des internautes choqués par une vidéo

Greg Yega drogué sur le tournage des Marseillais au Mexique ? Des internautes balancent des vidéos

Après l'émission spéciale Les Marseillais au Mexique - Top départ, les téléspectateurs et les téléspectatrices ont pu découvrir la saison anniversaire (les 10 ans) de l'émission de télé-réalité. Dans Les Marseillais au Mexique sur W9 (et sur Salto), le casting était une fois de plus composé des "anciens" Julien Tanti, Paga, Benji, Maeva Ghennam, Greg Yega ou encore Océane El Himer, en plus des comédiens du "grand piège" et des nouveaux candidats.

Et Greg Yega est soupçonné par des twittos d'avoir pris des substances illicites sur le tournage des Marseillais au Mexique. Zohra Pookie et plusieurs internautes sur Twitter mais aussi sur Tiktok ont en effet accusé Bebew d'avoir pris de la drogue, et plus précisément de la cocaïne. Des graves accusations à prendre avec des grosses pincettes.

Si de nombreux fans du programme pensent que le Marseillais aurait sniffé de la coke, c'est à cause d'un passage vidéo dans un épisode de cette semaine, dans lequel il semble avoir une sorte de poudre blanche au nez.