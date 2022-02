Shanna Kress clashe Les Marseillais : "drogue", "chirurgie"... "Je trouve ça très malsain"

"Ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive"

Mais pour Shanna Kress, Les Marseillais ne sont pas le seul problème. Les Anges, Objectif Reste du Monde, 10 couples parfaits... Celle qui s'est clashée avec Illan Cto récemment ne regarde plus du tout les émissions de télé-réalité : "Je regarde plus la télé-réalité, je n'aime pas ce que je vois aujourd'hui donc je ne regarde plus", "ça ne m'intéresse pas", "ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive".

Shanna Kress qui est en couple avec Jonathan Matijas a d'ailleurs refusé plusieurs projets télé avec son chéri. "On nous a proposé des petites émissions on a refusé" a-t-elle confié, en précisant que par contre, ils diraient oui à "un programme d'aventures".

Et le bébé, c'est pour quand ? Les amoureux veulent un enfant, fonder une famille, mais hésitent encore : "On aimerait bien mais aujourd'hui notre vie, notre quotidien, notre métier, nous fait très très peur. Parce qu'on est très protecteur tous les deux et quand on voit tout ce qu'il se passe sur les réseaux et tout, ça nous fait énormément réfléchir. Et notre boulot aussi parce qu'on travaille beaucoup".