Shanna Kress : son single Etoile noire ? "C'est pour dire merci à mon chéri de m'avoir sauvée" (Interview)

Malgré Les Marseillais et la télé-réalité, "j'ai pu bosser avec des gens qui croient en moi"

Celle qui s'était fait connaître dans Les Marseillais à Miami, son ancien couple avec Thibault Garcia et sa carrière dans la télé-réalité (Les Anges 10, Les Vacances des Anges...) a donc tourné la page. Après avoir écrit un livre, Shanna montre désormais ses talents de chanteuse (sa cover de Good for You de Selena Gomez avait fait parler sur les réseaux). ET malgré son passé dans la TV, elle a trouvé des pros de la musique qui lui font confiance.

"J'ai pu bosser avec des gens qui sont encore plus professionnels et qui croient en moi et c'est important parce que c'est toujours une galère, t'as fait de la télé-réalité, les portes sont fermées, les gens ne croient pas en toi... C'est très compliqué. Donc aujourd'hui c'est cool que j'ai des gens derrière moi, qui croient en moi et qui veulent bosser avec moi" a-t-elle déclaré.

Et c'est bien elle qui écrit les paroles de ses chansons. "J'ai compris depuis peu de temps que je pouvais écrire. Je pensais que j'en étais pas capable avant" a-t-elle précisé, même si "je me suis fait aider de la personne qui a composé" la musique pour Etoile noire.

