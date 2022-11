"Sale crevard, retourne en Italie" : Nicolo critiqué et insulté pour son comportement envers Nikola Lozina dans Le Cross, il répond et assume

Nicolo veut remplacer Nikola Lozina dans Le Cross et se fait clasher : "On a le droit de s'exprimer quand même"

Nicolò Federico Ferrari est en couple avec Victoria Mehault depuis leur rencontre dans Les Cinquante sur W9. Et si de nombreux internautes les soutiennent, les trouvant très drôles et différents des autres candidats de télé-réalité, certains n'ont pas apprécié la tentative de coup d'état de l'italien. Dans les épisodes du Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde VS Les Motivés / Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7 ), Nicolo ne cache pas son envie de devenir chef de famille du RDM. Il veut virer Nikola Lozina et prendre sa place, pour ne pas suivre les ordres du Lord s'il n'est pas d'accord avec lui, éviter l'élimination et sauver au max sa chérie Victoria Mehault, qui est dans l'équipe adverse des Marseillais.

Et si Nicolo régale les internautes dans Le Cross, avec son humour et sa franchise, certains n'ont pas apprécié qu'il essaye de remplacer Nikola Lozina. Ce dimanche 20 novembre 2022, l'influenceur a partagé une vidéo YouTube titrée : "LE CROSS - Je réagis aux épisodes et au story de NIKOLA LOZINA". Il répond ainsi aux twittos qui le clashent.