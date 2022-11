Le Cross : Christopher et Les Motivés saoulent déjà les internautes, Nicolo les régale

"Nicolo qui veut le pouvoir et virer Nikola c'est le seul argument pour suivre cette saison", "Il me tue ce gars 100% sincère il s'en bat les reins 😂", "Nicolo qui veut détrôner Nicolas, ça fait tellement plaisir, je vote pour le voir en chef de famille, il va assurer", "Nicolo et ses expressions, j'en peux plus 😂🤣😂 'Je ne suis pas sorti du vagin de ma mère y'a 2h'🤣😂🤣", "Nicolo, ce sera le seul à mettre du peps et à rendre le programme intéressant, sans lui, ce serait fade et ennuyeux", peut-on lire, entre autres sur Twitter.

Les Motivés réussiront-ils à conquérir le coeur des téléspectateurs ? Nicolo restera-t-il le chouchou des fans ? Affaire à suivre.