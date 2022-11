"Ils m'ont pris pour un pigeon" : Nicolo (Le Cross) a été recalé au dernier moment d'une célèbre télé-réalité

Depuis maintenant plusieurs mois et ses participations aux Apprentis Aventuriers 5, Le Reste du Monde romance à Ibiza ou Les Cinquante, Nicolo fait partie des véritables stars des télé-réalités de W9. Depuis ce lundi 14 novembre 2022, il est au casting de la nouvelle version des Marseillais vs Le Reste du Monde, maintenant appelée Le Cross. Dès le premier épisode, il est apparu sans conteste comme le chouchou du public.

"Ils m'ont pris pour un pigeon"

Avant ça, le chéri de Victoria Méhault s'est fait connaître en participant aux Anges 11 en 2019. "La pire saison après la 12", s'amuse-t-il. Mais il aurait pu devenir célèbre en France bien avant ! En effet, dans une vidéo postée sur sa chaine Youtube ce dimanche 13 novembre 2022, le bel italien a révélé qu'il aurait dû participer à Secret Story 9 en 2015. Il a passé toutes les étapes de casting et a même été contacté pour choisir sa tenue pour le premier prime. Mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu !

"Les semaines passent et je ne reçois pas d'appel, pas de contrat [...] Je me dis que je vais attendre [...] Et à une semaine du premier prime de l'émission, toujours rien. Ils m'ont fait faire les visites médicales, les questionnaires, les allers-retours à Paris [...] Et là, plus de nouvelles... Je contacte la directrice de casting, mais elle ne me répond pas [...] Là, je commence à me dire : 'Ils m'ont pris pour un pigeon'", a-t-il confié.

"J'étais dégoûté"

Celui qui s'est moqué de la recette de pâte de Manon Marsault dans une vidéo hilarante a eu raison de s'inquiéter. En effet, en allumant sa télé pour regarder le premier prime le 21 août 2015, il s'est rendu compte que la prod lui avait finalement préféré une autre candidate italienne, Claudia Romani. Pas vraiment un très bon choix puisqu'elle parlait à peine français et a rapidement voulu quitter l'aventure quand son chéri Kévin a été éliminé. "Je me suis dit : 'Ils ne me prennent pas moi, pour une fille, qui, quand son mec se casse, elle se casse aussi !' J'étais dégoûté ! De là, je ne voulais plus entendre parler de cette émission", se souvient Nicolo. On comprend son seum !