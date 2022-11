Les salaires de Kamila et Noré (Le Cross) grâce aux placements de produits dévoilés : la différence est impressionnante !

Les Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9 au casting hallucinant, a notamment été marquée par le grand retour de Kamila et Noré après plusieurs années d'absence à la télé. Si les deux anciens candidats de Secret Story 11 sont allés très loin dans la compétition, ils ont également été jugés détestables par les téléspectateurs.

Récemment, Jessica Thivenin a été interrogée sur le fait qu'elle ne participait pas à cette émission ni à la dernière saison des Marseillais, et elle a répondu qu'elle ne voulait pas partir en tournage car sa fille était trop petite. "Je venais d'avoir ma fille et jamais je vais laisser mon bébé pour un tournage, ça c'est impossible. Quand c'est un nourrisson, qu'il a 2-3 mois, jusqu'à 4 mois, je trouve ça fou. Donc il est hors de question de faire ça. Donc non, je n'ai pas prévu de retourner à la télé", a déclaré la femme de Thibault Garcia. Rapidement, de nombreux internautes ont pris cette déclaration comme un tacle à Noré et Kamila, qui ont tourné Les Cinquante et Le Cross alors qu'ils sont récemment devenus parents de leur deuxième enfant.

Les salaires de Kamila et Noré grâce aux placements de produits dévoilés

"Automatiquement, Jessica a été accusée d'avoir visé Kamila. Pour rappel, Kamila avait laissé Kenan et Adria âgée de 2 mois, à sa famille pour le tournage des 50 qui a duré 1 mois environ. A la fin de ce tournage, ils ont enchaîné avec le cross des Marseillais", a souligné le compte Instagram @fake_influenceurs, avant d'ajouter : "Kamila et Noré s'étaient justifiés en expliquant qu'ils faisaient ça pour leurs enfants et qu'ils étaient très bien entourés. Ce que je peux rajouter, c'est que Kamila gagne très bien sa vie à 3000€ (environ) le placement de produit".