Kamila et Noré parents pour la 2ème fois : leur fille est née après un accouchement "terrible"

Une grossesse difficile

Kamila a mis du temps à annoncer cette grossesse. Plusieurs rumeurs circulaient depuis quelques semaines, mais le couple a tenu à prendre son temps avant de l'officialiser. C'est finalement le 26 décembre 2021 qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle à tout le monde. Au cours de sa grossesse, la jeune maman a connu une grosse frayeur et a même dû être hospitalisée. Une grosse toux lui déclenchait des contractions et elle avait peur d'accoucher prématurément. Mais, après plusieurs jours d'inquiétude, tout a fini par s'arranger.

Fini les angoisses, la petite est bien là et en bonne santé ! On adresse toutes nos félicitations à Kamila et Noré et on a hâte de découvrir le prénom !