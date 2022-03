Rym Renom (Mamans & Célèbres) a failli mourir avec sa 2ème fille : "J'ai eu très très", Vincent Queijo se confie

Rym Renom a failli mourir avec son enfant : "Si notre bébé avait le coeur qui s'arrêtait, la maman aussi avec"

Vincent Queijo et Rym Renom s'étaient rencontrés dans La Villa des Coeurs Brisés 5 sur TFX et sont depuis toujours en couple, in love et heureux. Ils sont dans Mamans & Célèbres, puisque les amoureux sont devenus parents de deux enfants, deux adorables filles : Maria-Valentina et Alma. Et ils se sont confiés à Gossip Room : sur l'accouchement de leur petite Alma qui a été très compliqué, et dont la naissance a failli coûter la vie à la maman Rym mais aussi au bébé.

"J'ai eu très très peur de perdre ma deuxième petite fille et ma femme. Parce que là on parle de ma vie qui est chamboulée à jamais" a expliqué Vincent Queijo, "Maria a besoin de sa maman". Rym est tombée malade pendant sa deuxième grossesse : "J'ai eu une maladie, ça s'appelle de la prééclampsie", "j'avais mal à la tête, la tension très haute, mon visage a beaucoup gonflé... Du coup tous les 2 jours je devais faire des analyses, partir aux urgences, chez le gynéco". Et à cause de la prééclampsie, "si notre bébé avait le coeur qui s'arrêtait, la maman aussi avec".

"A chaque contraction que j'avais, le coeur du bébé s'affaiblissait"

Rym Renom se souvient très bien de son accouchement où elle a failli mourir avec sa deuxième fille, qui est née prématurée. "L'accouchement c'était un dimanche, on ne s'y attendait pas du tout. J'ai la tension qui est montée jusqu'à 15" a expliqué la maman, "ça faisait 2 jours que j'avais des contractions" et "j'avais très mal aux reins" "je suis allée aux urgences. Vincent est rentré à la maison pour rester avec Maria qui était avec ma belle-mère et une heure après je l'appelle et je lui dis : 'Ecoute bébé je passe au bloc tout de suite. On doit me faire une césarienne parce qu'en fait on entend plus le coeur du bébé'. A chaque contraction que j'avais, le coeur du bébé s'affaiblissait. Et c'était juste une question d'heures, une question de minutes".

"C'était la plus grande peur de ma vie"

Vincent Queijo a précisé : "Je me rappelle quand l'hôpital m'appelle en me disant : 'Ecoutez il faut venir tout de suite'. J'ai dit : 'Mais j'ai ma fille, je ne peux pas la laisser toute seule'", et "ils me disent juste que Rym va passer au bloc en urgence. Qu'ils vont sortir le bébé. Donc le temps s'est arrêté l'espace de 10 minutes parce qu'il fallait que je prépare des affaires pour Rym, il fallait que je prépare des affaires pour Maria pour partir chez sa grand-mère".

"Et j'ai fait ça en 10 minutes même pas en pleurant, juste des larmes qui coulaient. Parce que j'ai vécu ce que c'était la vraie peur, le vrai stress" a-t-il expliqué, c'était "la plus grande peur de ma vie". Un accouchement difficle donc, avec des complications, mais qui s'est bien fini pour la maman et le bébé.