Kamila (Secret Story 11) et Noré parents : ils annoncent la naissance de leur fils 👶

Le fils de Kamila et Noré est né !

Après Charlène et Benoît, un autre couple phare de Secret Story 11 est devenu parents pour la première fois : Kamila et Noré ! C'est ce dimanche 29 novembre 2020 que l'ex-candidate de Moundir et les apprentis aventuriers 3 a donné naissance à leur petit garçon, mais son accouchement a été plus compliqué que prévu puisqu'il a duré 18h50 en tout.

"Je t'aime mon fils. Bravo ma femme, vraiment une guerrière. 18h50 de galère tout s'efface au premier contact. Dieu merci, une bonne santé", a posté le jeune papa en story sur Instagram avec une photo de la main de son bébé. Noré et Kamila n'ont pas encore dévoilé le prénom de leur fils, mais ça ne saurait tarder puisque le gagnant de Secret Story 11 a confié qu'ils en diraient plus sur l'arrivée de leur premier enfant. Alors, vous avez déjà des idées de prénoms ?