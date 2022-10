"Il y a des trucs qui peuvent être graves" : Manon Marsault s'exprime sur les rumeurs de divorce avec Julien Tanti

"On est un couple normal, forcément, parfois on a des embrouilles"

Manon Tanti a donc à son tour répondu aux rumeurs de séparation. Si elle a décidé de réagir à cette histoire, c'est parce que l'influenceuse a reçu beaucoup de messages : "Là, c'est vrai que je commence aussi à en voir pas mal. Comme quoi je veux divorcer de Julien, que c'est lui qui ne voulait pas me laisser partir et qu'il aurait supplié ses parents pour l'aider pour ne pas que je parte. Un truc comme ça, je n'ai pas trop compris l'histoire parce que je ne sais pas d'où elle sort".

"On est un couple normal, forcément, parfois on a des embrouilles, mais il n'est pas question de divorce ou de séparation. Je ne comprends même pas quelle est la source de cette histoire" a-t-elle ajouté. "Je me dis qu'il y a peut-être des intox qui prennent des proportions énormes et qui peuvent nous atteindre" a précisé la candidate de télé-réalité, "Faites attention, revoyez vos histoires avant de les balancer comme ça. Il y a des trucs qui peuvent être un peu graves ou embêtants".