"Elle ne sait pas comment le quitter" : Manon Marsault ne serait plus heureuse avec Julien Tanti et voudrait divorcer

En juillet 2022, Manon Marsault et Julien Tanti sont passés très proche du divorce. La star des Marseillais s'était même exprimé en story et s'était mis à suivre plusieurs sur Instagram dans le but d'énerver sa femme. Les parents de Tiago et Angelina se sont finalement rapidement réconciliés et se sont donnés une nouvelle chance.

Mais, dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza, ils ont connu une nouvelle grosse dispute. En effet, le roi des problème a obligé sa femme à s'expliquer avec Laura Lempika et ça, elle l'aurait toujours en travers de la gorge. D'après Mayamo TV, elle voudrait même le quitter. "Petit scoop sur comment Manon essaye de quitter Julien sans succès, parce qu'il utilise sa famille pour la bloquer", a posté le blogueur en story, avant d'en dire plus.

"Elle s'est sentie humiliée"

"Vous vous rappelez de la confrontation de Manon et Laura dans le rdm ? Manon a très très mal vécu cette confrontation et les mots que Laura a utilisés. De base, Manon ne voulait pas y aller pour s'expliquer avec Laura, elle voulait le faire en privé. Julien lui a menti en disant que c'était pour l'émission, rien de plus, et par derrière, il a poussé la production à faire cette confrontation dans le dos de Manon. Elle l'a su après et ça lui a brisé le coeur car elle s'est sentie humiliée", commence le blogueur, avant d'ajouter : "Quand ils étaient en France, il y a eu une énième dispute entre eux, Manon trouvait que Julien n'était pas assez présent et d'autres choses se sont accumulées : il joue trop à la play, ne s'occupe de leur business à 2... Bref elle fait tout, elle est seule dans le couple la pauvre".

"Elle ne voulait plus de lui"

"Quand la dispute a éclaté en France, Manon était déter à le quitter, elle ne voulait plus de lui. Elle en a même parlé aux parents de Julien, sauf que Julien a pleuré auprès de ses parents en leur disant de raisonner Manon. Les parents de Ju ont pris sa défense en disant qu'il allait changer, que c'était la dernière fois, qu'il allait faire plus d'efforts", continue Mayamo.

"Manon trouve qu'elle est beaucoup mieux sans Julien"

"Au quotidien, quand il y a une dispute, Julien rabaisse Manon. Il lui dit mot pour mot 'Tu n'es rien sans moi' et que si Manon le quitte, il va 'l'afficher sur les réseaux car il est plus aimé qu'elle'. Parfois il la pique par rapport à sa mauvaise image à la télé. Manon trouve qu'elle est beaucoup mieux sans Julien. Quand il était au Cross, elle était libérée délivrée jpp elle était limite dégoutée qu'il rentre", raconte-t-il ensuite.