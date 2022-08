"T'es une vraie malade !" : énorme clash entre Manon Marsault et Laura Lempika dans Le Reste du Monde

Manon Marsault et Laura Lempika ont été les meilleures amies du monde pendant plusieurs années. Mais, lorsque Laura et Nikola Lozina se sont installés à Dubaï, tout a basculé et les deux stars de télé-réalité sont entrées en guerre. Le problème ? La maman de Zlatan a accusé la femme de Julien Tanti d'avoir balancé des choses qu'elle lui avait confiée et de l'avoir critiquée auprès d'un compte fan sur Instagram. Si celle sur qui Booba a lâché un dossier a toujours démenti, Laura ne l'a jamais cru une seconde.

Sur le tournage du Reste du Monde, romance à Ibiza, leurs maris ont donc tenter de les rabibocher. Chacun a dit à sa femme que son ancienne amie avait des choses à lui dire et était prête à se réconcilier, ce qui n'était absolument pas vrai.

"J'étais ta seule amie"

Au moment de la confrontation, celle qui a frôlé l'accident avec sa robe de mariée a remis l'histoire du compte fan sur le tapis, ce qui a fait sortir Manon de ses gonds ! "Que mes enfants et mon mari meurent écrasés par un camion, si une fois je me suis confié à quelqu'un sur ma vie ou la tienne", a-t-elle hurlé. "J'étais ta seule amie, et tu me l'as mise à l'envers et tu le sais très bien ! Tu me l'as mise à l'envers sur les réseaux sociaux, avec tes fonds noirs, tes piques", a répondu Laura très énervée. "La vérité t'es une vraie malade !", s'est alors agacée celle qui a connu une grosse crise avec son mari.

Un peu plus tard, les deux anciennes BFF ont réussi à baisser d'un ton, mais la réconciliation est encore loin...