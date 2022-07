Laura Lempika (Le Reste du Monde) frôle l'accident avec sa robe de mariée : "À tout moment, je perds une prothèse"

Laura Lempika et Nikola Lozina se sont déjà mariés, mais ils comptent bien recommencer et fêter ça comme il se doit. Le Reste du Monde, romance à Ibiza, l'émission dont les salaires des candidats ont été dévoilés et qui est actuellement en diffusion sur W9, est d'ailleurs axée sur cette cérémonie à venir.

Dans l'épisode de ce jeudi 21 juillet 2022, Laura Lempika a partagé un moment très important avec ses copines : l'essayage de sa robe. Elle en a essayé plusieurs "pour le kiff", avant d'avoir un véritable coup de coeur. Mais la robe sur laquelle elle a flashé est un peu serrée.

"À tout moment, je perds une prothèse"

"À tout moment, je perds une prothèse, mais ça va !", s'amuse l'ancienne BFF de Manon Marsault. "J'aime énormément cette robe. Elle est assez moulante, elle fait de très jolies formes. C'est vraiment mon coup de coeur donc s'il n'y en a pas une qui aime, je vais être triste" déclare ensuite la maman de Zlatan, avant de la présenter à ses copines. Heureusement, elles ont toutes été conquises par sa tenue. "Elle est sublimissime. J'ai l'impression que, vraiment, cette robe a été faite pour elle, conçue pour elle, et je pense que Laura a trouvé la robe de ses rêves" a d'ailleurs commenté Giuseppa.

Pour valider son choix, la future mariée a appelé sa témoin, Hilona. Et heureusement, l'ex de Julien Bert a, elle aussi, adoré la robe. "Le fait qu'Hilona me donne son avis, ça compte beaucoup pour moi. Donc je suis très contente qu'elle valide ma robe. Enfin, je peux me dire 'Je crois que j'ai choisi ma robe de mariée'"

Maintenant, on a hâte de voir la tête de Niko quand il va voir sa femme dans cette sublime tenue.