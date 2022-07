Le Reste du Monde Ibiza : découvrez les salaires hallucinants de Nikola Lozina, Laura Lempika et les nouveaux

Juste après la fin des Apprentis aventuriers 5, remporté par Thibault Garcia et Jessica Thivenin, W9 a lancé Le Reste du Monde, romance à Ibiza. Le concept tourne autour des préparatifs du mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika. Mais, il va également se passer plein de choses dans cette saison.

De nombreux couples vont se former, et parmi eux, il y en a un très étonnant ! En effet, Simon Castaldi va se rapprocher de Virginie. Le fils de Benjamin Castaldi est pourtant en couple avec Adixia et Vivi sort à peine de sa relation avec Nicolo. L'italien va d'ailleurs être bouleversé en apprenant tout ça. Mais, heureusement, il semble aller beaucoup mieux aujourd'hui puisqu'il aurait retrouvé l'amour.

Un nouveau quitte le programme à cause de son salaire

L'attraction de cette saison est aussi le casting, qui contient beaucoup de nouveaux. On a ainsi pu découvrir Alan, le meilleur ami de Niko, Jean, Melyssa, Clarysse et Taylor. Et pour une fois, les anonymes sont beaucoup mis en avant ! Malheureusement, certains n'iront pas jusqu'au bout de l'aventure. D'après Skyress TV, Melyssa aurait quitté l'aventure une semaine avant la fin du tournage et Taylor l'aurait suivie pour une raison bien particulière. "Il a demandé à la production un salaire plus élevé et ils ont refusé" explique le blogueur. Un refus qui n'aurait pas plu au candidat, qui aurait donc décidé de partir juste après sa collègue.