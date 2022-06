Hilona Gos séparée de Julien Bert à cause de fausses couches ? "On a perdu deux fois un enfant"

>> Hilona (Les Princes) réagit à la belle déclaration de Julien Bert : "Je ne sais pas où j'en suis" <<

"Je lui ai vachement mis la faute dessus. J'ai cru que c'était de sa faute, parce qu'on se disputait beaucoup...alors que tout simplement, c'était normal. Et c'est là que tout a dégringolé" a-t-elle précisé, émue de se livrer sur ce sujet si personnel et délicat.

"Je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça"

Au bord des larmes, Hilona a avoué : "Je n'arrivais pas à me remettre de ça". Une terrible épreuve pour elle et pour son compagnon de l'époque. "Y'a un moment où ce n'était pas prévu et un autre où on le voulait. Ça n'a pas fonctionné" a-t-elle indiqué, "Je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça. Au lieu de consulter et de faire des efforts, chacun est parti dans son délire. Et ça c'est fini".

Mais désormais, Hilona est "très heureuse et apaisée". Elle a retrouvé l'amour. Hilona Gos est en couple avec un ex, qui s'appelle Paul-André Acquaviva. Et ils semblent sur un petit nuage.