Julien Bert et Hilona Gos, la rupture définitive : elle a retrouvé l'amour... avec un ex !

Cette fois, c'est bel et bien fini entre Hilona Gos et Julien Bert. Les deux sont tombés fous amoureux dans Les Princes de l'amour 7 et se sont même fiancés la saison suivante. Malheureusement, ils ont ensuite enchaîné ruptures et réconciliations. Dans Les Marseillais vs le Reste du Monde 6, Julien avait même eu une aventure avec Océane El Himer, alors qu'il était toujours avec Hilona. Cette dernière l'a pardonné, mais ils se sont définitivement séparés en octobre 2021.

Hilona présente son nouveau chéri

Malgré plusieurs rumeurs de retour du couple, les fans peuvent arrêter d'espérer ! En effet, ce dimanche 15 mai 2022 Hilona a officialisé avec son nouveau chéri. Elle a posté une photo sur laquelle on la voit plus heureuse que jamais dans les bras de son amoureux lors d'un voyage à Venise. "Il est temps pour moi de vous le présenter officiellement, celui qui partage ma vie aujourd'hui, la raison de mon sourire. J'ai voulu attendre d'être sûre avant de vous le montrer et aujourd'hui je sais, je sais que mon bonheur est dans ses bras. Encore merci @paulandre.a26 pour ce merveilleux voyage à Venise, pour tous les autres à venir et pour cette vie qui nous attend. A nous 🦋" écrit-elle en légende.