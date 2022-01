Julien Bert et Hilona Gos bientôt de nouveau en couple ? Elle clashe ceux qui la stalkent

Pour rappel, Julien et Hilona se sont mis en couple dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3, alors qu'ils étaient Prince et Princesse. Puis ils sont venus en guests dans Les Princes et les Princesses de l'amour 4. Puis, dans Objectif Reste du Monde et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, les amoureux se sont déchirés à coup de ruptures et de remises en couple. Vous vous souvenez sûrement du couple Julien Bert et Océane El Himer qui avait créé le buzz dans le cross.

Hilona infidèle à Julien ?

Aqababe a aussi révélé : "Sachez que le 21 novembre quand Hilona et ses copines sont allées à Disney, c'est notre pauvre Juju qui a tout payé", "donc un mois et demi après leur pseudo rupture il paye ses vacances".

Et il a aussi expliqué qu'Hilona Gos aurait été infidèle à Julien Bert. "Tu étais avec ton petit keum qui est actuellement à l'île Maurice avec toi. Ce mec-là, elle l'a énormément aimé avant Julien. Sauf qu'il était en couple ! (...) Hilona prétendait que leur relation était purement platonique et qu'ils étaient juste potes, qu'ils avaient une réelle complicité" a-t-il lâché, mais Julien "avait découvert pour Polo. (...) Il avait trop le seum d'avoir tout payé et d'être passé pour un c*n".