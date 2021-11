Hilona Gos traumatisée par sa rupture avec Julien Bert : elle plaque le milieu de la télé-réalité !

C'est une histoire qui n'en finit pas. Hilona Gos et Julien Bert forment sans aucun doute le couple le plus compliqué à suivre dans l'histoire de la télé-réalité. Couple puis fiançailles, puis séparation puis nouvelles fiançailles, les téléspectateurs et même les autres candidats de télé-réalité ne réussissent plus à suivre. Ce que l'on sait désormais, c'est qu'après s'être remis en couple dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6, malgré le fait que Julien se soit fortement rapproché de la candidate Oceane El Hilmer, les amoureux se sont définitivement séparés. Ils ont eux-mêmes confirmé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Sur son compte Snapchat, Hilona avait écrit : "On a décidé de se séparer d'un commun accord, définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment réfléchi, pesé le pour et le contre" a-t-elle expliqué, mais "c'est trop de destructions, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup de mal. Et les caractères, des fois, ne sont pas compatibles. L'amour ne suffit pas et malheureusement, il faut savoir dire stop, même si c'est dur, c'est très dur...".

Hilona Gos veut arrêter la télé-réalité

Déterminée à vouloir oublier cette histoire d'amour impossible, Hilona Gos a pris des décisions radicales. Afin de ne plus croiser son ex, la candidate est retournée s'installer sur sa terre natale, la Corse. Mais ce n'est pas tout. Selon les sources du blogueur Aqababe, la candidate au fort caractère aurait également pris la décision d'arrêter définitivement la télé-réalité, dégoûtée par la vie médiatique et les programmes après son histoire avec Julien Bert. Une décision radicale pour la candidate emblématique de nombreuses émissions de télévision.

Ses fans ne verront plus jamais le visage de son prochain petit ami

Hilona Gos, très touchée par sa séparation avec Julien Bert, a décidé de ne plus jamais afficher sur ses réseaux sociaux ses relations amoureuses. Toujours selon le blogueur, la candidate aurait très mal vécu de voir sa vie privée autant commentée sur les réseaux sociaux. Rappelons que la belle Corse avait démenti les rumeurs de violences conjugales. Il y a donc de grands risques que les internautes ne connaissent pas le visage du futur petit ami de la candidate...

Espérons que Hilona Gos retrouve le sourire grâce à toutes ses grandes décisions.