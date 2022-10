"J'ai envie de tout arrêter" : Maeva Ghennam critiquée de partout, elle pense à tout stopper

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

Maeva Ghennam est actuellement dans Les Cinquante sur W9, où elle accusée d'être favorisée par la prod (il y a eu plusieurs accusations de triches). Et en plus, celle qui sera dans Le Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7) est aussi en plein bad buzz, encore, avec cette supposée coucherie avec Maes. Du coup, la candidate des Marseillais pense parfois à tout stopper : "J'ai envie de tout arrêter".

Maeva Ghennam : Les Cinquante, Le Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7), Les Marseillias... La candidate commence à fatiguer et avoue : "J'ai envie de tout arrêter".

Maeva Ghennam : Les Cinquante, Le Cross (Les Marseillais VS Le Reste du Monde 7), Les Marseillias... La candidate commence à fatiguer et avoue : "J'ai envie de tout arrêter".