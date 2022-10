Les Cinquante : voilà les deux candidats éliminés ce soir, un clash d'anthologie se prépare après une trahison (spoilers)

Attention cet article contient de spoilers sur l'épisode des Cinquante qui sera diffusé ce vendredi 21 octobre 2022 sur W9.

Les Cinquante : voilà les deux candidats éliminés !

L'épisode 36 des Cinquante sera diffusé ce vendredi 21 octobre 2022 sur W9. Il est déjà dispo sur Salto, et PRBK l'a vu et vous fait un récap avec spoilers. La big info, ce sont les noms des deux nouveaux candidats qui ont été éliminés du jeu. Sur le banc des éliminations, il y a : Maeva Ghennam (qui est dans la sauce avec la rumeur de coucherie avec Maes), Julien Bert, Amélie Neten, Adixia, Marwa et Mélanie Dedigama. Julien Bert avoue, stressé en apprenant qu'il y aura deux éliminés : "On voit l'angoisse sur les visages de tout le monde et ça remet un coup de stress".

Adixia est la première candidate à être sauvée avec 11 voix sur 11. Aurélie Dotremont s'en veut alors d'avoir voté pour la sauver, au lieu de voter pour sauver Julien Bert ou Marwa : "Adixia re-rentre la première avec toutes les voix donc je me sens mal. Ma voix pour elle n'aurait rien changé donc j'aurais pu voter pour Julien ou Marwa. Je me sens coupable, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi". Maeva Ghennam est sauvée avec 10 voix sur 11, Julien Bert est sauvé avec 9 voix sur 11 et Mélanie Dedigama est la 4ème à être sauvée.

>> "Ça a duré des heures" : le clash Maeva Ghennam/Amélie Neten coupé dans Les Cinquante, la Belge balance sur le montage <<

Ce sont donc Amélie Neten (4 voix sur 11) et Marwa (1 voix sur 11) qui sont éliminées des Cinquante. "J'ai voulu jouer et je me suis brûlé. Je me suis tiré une balle dans le pied en ne votant pas pour Greg mais encore une fois j'aime les risques" confie Marwa, qui assume avoir aidé à faire sauter son ex Greg Yega. C'est à cause de ça que l'alliance de Maeva l'a fait sortir, avec l'aide de Cynthia qui a fait semblant de la pardonner, et avec l'aide de Jessy et Charlotte qui ont fait un pacte avec Maeva.

Simon Castaldi tente de trahir l'alliance avec Maeva Ghennam... et va se faire clasher

Après les départs d'Amélie et Marwa des Cinquante, Aurélie Dotremont gagne le cap ou pas cap et fait augmenter la cagnotte de 1 000 euros. La somme atteint donc 20 500 euros ! Mais c'est une histoire de trahison qui risque surtout de faire parler... Simon Castaldi a réussi à sauver sa chérie Adixia, mais il a quand même peur de ne pas aller en finale, parce que Maeva Ghennam semble plus proche de Noré et Kamila que de lui et Adi.

Le candidat veut donc tenter une contre-alliance secrète contre la Marseillaise. Simon et Adixia qui ont récemment balancé sur les coulisses vont voir Adrien, Mélanight, ou encore Christopher pour tenter de récupérer des voix face à Maeva. Mais on voit dans la générique de fin qui tease le prochain épisode que Maeva va découvrir la trahison... et péter un câble ! Un énorme clash se prépare pour l'épisode de lundi soir.