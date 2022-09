"Il fallait que je refasse une séquence parce que tu étais dos à la caméra" : Adixia balance sur les coulisses, Simon mal à l'aise

Adixia balance à propos du Reste du Monde : "Il fallait que je refasse une séquence parce que tu étais dos à la caméra !"

Actuellement au casting des Cinquante sur W9, avec son chéri Simon Castaldi, Adixia a fait des révélations sur les coulisses des émissions de télé-réalité. Alors que l'émission Les Marseillais a été accusée d'être scénarisée ou encore qu'une ex-candidate a clashé les mensonges qu'il y aurait dans Familles nombreuses, la vie en XXL, l'ancienne star des Ch'tis a aussi parlé de séquences fausses et d'acting sur des tournages.

Même si elle a précisé que ce ne serait pas scénarisé, qu'ils ne suivraient pas un script déjà écrit, en revanche ils devraient parfois refaire des scènes devant les caméras. Comme par exemple dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza. "On n'est pas des comédiens, mais parfois on est mal placés. Il n'y a pas de script. Mais on est mal placés par rapport à la caméra donc il faut refaire la séquence" a ainsi balancé Adixia à Fun Radio. Il y aurait donc des clashs mis en scène.

Simon Castaldi, visiblement mal à l'aise, a tenté de tempérer et de nuancer ce que disait sa girlfriend dans l'interview : "Non, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas pour les grosses séquences. C'est pas quand il y a une embrouille, ils vont dire 'attends stop'". Mais Adixia a donné un exemple très clair : "Je me rappelle à Ibiza (dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza, ndlr), il fallait que je refasse une séquence parce que tu étais dos à la caméra !".

"Tu reparles que si le cadreur est bien en face de toi"

Simon a précisé que tout ne serait pas fake, qu'il s'agirait de refaire des séquences seulement si on ne voit pas les candidats devant les caméras au moment des clashs. "S'il y a un gros clash, souvent, ils mettent un fond. Par exemple la lune pour attendre le moment où on se cadre bien. Mais après, s'il y a une séquence où tu parles, tu peux le refaire. Et tu reparles que si le cadreur est bien en face de toi" a-t-il reconnu, "Mais pas pour les gros trucs".