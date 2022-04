Les Marseillais au Mexique fake et scénarisée ? Une vidéo de Maeva sème le doute, des candidats réagissent

Dans la vidéo qui a fuité, la journaliste lance à Maeva Ghennam : "'Andy m'a apporté la légèreté dont j'avais besoin à ce moment-là. Hier, j'avais l'impression que je devais prendre mon temps, maintenant je ne sais plus si je dois tout arrêter'. Finis cette phrase ! Et là, tu te demandes où est le pull de Bebew. 'Andy me fait croire qu'il l'a jeté'". Puis l'ex de Greg Yega qui a été accusée de le tromper se met à répéter mot pour mot les phrases données par la journaliste.

Feliccia confirme que ce serait scénarisé

Feliccia, qui était notamment dans Objectif Reste du Monde et dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 a réagi aux rumeurs d'émission fake. Et Feliccia a confirmé dans sa story que tout serait faux et scénarisé sur les tournages : "À chaque fois, la journaliste me stoppait. Elle me disait : 'Non, Feliccia, il ne faut pas que tu dises ça ! Le script, c'est pas ça !' Je lui répondais : 'Vous voulez mon ressenti ou pas ? Vous voulez que je mente ?' Elle me bloquait et je n'arrivais pas à terminer mes interviews. Jusqu'au moment où elle m'a dit : 'Bon Feliccia, j'en peux plus, on va changer de journaliste'. Et elle se barre !".