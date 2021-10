Familles nombreuses, la vie en XXL : émission scénarisée, mensonges... Une ex-candidate accuse

Lors d'une interview donnée à PRBK en septembre dernier, Amandine Pellissard assurait que Familles nombreuses, la vie en XXL n'était pas du tout une émission scénarisée. "Il n'y a pas de scénario, de reprise ou de montage, on va dire un peu falsifié (...) Il n'y a pas de choses comme ça. C'est relativement fidèle à la réalité. La seule différence avec la réalité, c'est qu'on ne voit pas tout." avait-elle assuré. Une version qui diverge pas mal de l'expérience d'Ashley, l'une des filles de la famille Reymond. Il y a quelques jours, la jeune femme qui n'est plus en contact avec sa mère publiait sur TikTok deux vidéos dans lesquelles elle dénonçait les coulisses de l'émission qu'elle décrit comme fake et le montage. Après ce buzz, elle a donné plus de détails, toujours sur TikTok.