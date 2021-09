Amandine Pellissard (Familles nombreuses, la vie en XXL) : "Il n'y a pas de scénario" (Interview)

Après Familles nombreuses, la vie au soleil, les Gayat, les Cordule, qui attendent un 7e enfant, les Santoro, les Dol, les Van Der Auwera, les Gonzalez, qui ont accueilli leur 8e bébé, ou encore les Pellissard reprennent du service dans la suite de la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Les téléspectateurs sont heureux de les retrouver, les haters aussi. Ils adorent critiquer les familles de l'émission de TF1, que ce soit sur leur éducation, leur vie quotidienne ou encore leur métier dans le monde de l'influence.

Amandine Pellissard se confie en interview

Certaines remarques sont quand même plus choquantes que les autres. On pense notamment à celles qu'Amandine Pellissard a pu recevoir après la perte de son 9e bébé. La mère de famille a reçu des messages "honteux" : "'Tu as 8 enfants, tu n'as pas besoin d'en avoir un neuvième', 'ne te plains pas, pense à celle qui n'en ont pas'. J'ai trouvé ça déplacé. Je pense que parfois, il faut savoir, a minima, fermer sa bouche ou au moins aller l'ouvrir ailleurs" confie-t-elle en interview avec PRBK.

Mais Amandine Pellissard nous explique ensuite qu'elle est habituée aux critiques car elles ont démarré bien avant la diffusion de Familles nombreuses, la vie en XXL : "En tant que famille nombreuse, on a été confronté au jugement de personnes qui nous sont proches. Donc là, ça a été vraiment la première gifle qu'on s'est pris dans notre vie d'adulte. Ca nous a touché, bien sûr. Après, quand on a commencé à être médiatisé, on a attisé beaucoup de critiques surtout de par notre profil puisqu'on a fait des choix très affirmés et qu'on revendique."

La compagne d'Alexandre finit par préciser que dans l'émission, "il n'y a pas de scénario, de reprise ou de montage, on va dire un peu falsifié" : "Il n'y a pas de choses comme ça. C'est relativement fidèle à la réalité. La seule différence avec la réalité, c'est qu'on ne voit pas tout."

